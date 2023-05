Neun Tote nach Schüssen in Belgrader Schule

Ein Schüler hat in einer Belgrader Schule auf Mitschüler und Schulpersonal geschossen und dabei mindestens acht Menschen getötet.

Das berichtete der Fernsehsender RTS unter Berufung auf das serbische Innenministerium.

Unter den Toten seien acht Schulkinder und ein Wachmann.

Sechs weitere Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin seien verletzt worden, bestätigte der Direktor der Belgrader Polizei, Veselin Milic, an einer Pressekonferenz. Eine Schülerin schwebt in Lebensgefahr. Der 2009 geborene mutmassliche Täter ging laut Milic in seine eigene Klasse und schoss mit einer Handfeuerwaffe auf Mitschüler und weiteres Personal. Er sei noch auf dem Schulhof festgenommen worden.

Der Junge habe nach dem Blutbad selbst die Polizei angerufen. Bei der Tat sei er planmässig vorgegangen und habe über eine Liste von potenziellen Opfern verfügt, sagte der Polizeidirektor weiter.

Neben der Waffe seines Vaters hatte der Jugendliche auch vier Brandsätzen dabei. Über die Motive ist bisher nichts bekannt.

Legende: Die Polizei sperrte das Gebiet um die Schule grossräumig ab, berichten mehrere Medien. Reuters/Djordje Kojadinovic

Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot zu der Schule im Zentrum von Belgrad aus. Die Polizei sperrte das umliegende Areal grossräumig ab, wie Medien berichteten. Auch Bildungsminister Branko Ruzic und Gesundheitsministerin Danica Grujicic begaben sich an den Schauplatz der Tragödie.

Nach den tödlichen Schüssen hat die serbische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet.