Mehrere Personen sind in einer Einrichtung der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Dallas, Texas, durch Schüsse verletzt worden.

Nach Behördenangaben ist eine Person getötet worden, zwei weitere wurden mit Schussverletzungen ins Spital gebracht.

Der mutmassliche Schütze ist durch einen selbst zugefügten Schuss ums Leben gekommen, sagte der Direktor der Behörde in einem Interview mit CNN.

Todd Lyons, Direktor der US Immigration and Customs Enforcement (ICE) sagte, die Identität der Opfer sei noch unklar. Die Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, teilte auf X mit, dass es «mehrere Verletzte und Tote» im örtlichen ICE-Büro gebe. Ein Motiv sei unklar, sie wies aber darauf hin, dass es eine Zunahme bei Attacken auf Beamte des ICE gebe.

Legende: Polizeiblockade vor der ICE-Einrichtung in Dallas, Texas. Keystone / AP Photo, Jamie Stengle

Die Polizei von Dallas bestätigte auf X, dass ein Opfer am Tatort starb, der verdächtige Schütze sei ebenfalls tot. Ein Beamter der Bundespolizei (FBI) gab bekannt, dass erste Beweise zeigten, dass auf den abgefeuerten Projektilen «Botschaften» gegen die ICE eingraviert waren. Der Verdächtige habe das Feuer auf das ICE-Büro aus einem angrenzenden Gebäude eröffnet.