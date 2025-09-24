Drei Personen sind in einer Einrichtung der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Dallas durch Schüsse verletzt worden.

Laut Behördenangaben ist eine Person getötet worden, zwei weitere wurden mit Schusswunden ins Spital gebracht.

Der mutmassliche Schütze ist durch einen selbst zugefügten Schuss ums Leben gekommen, sagte der Direktor der Behörde in einem Interview mit CNN.

ICE-Direktor Todd Lyons sagte weiter, die Identität der Opfer sei noch unklar: «Es könnten Angestellte sein, es könnten Zivilisten sein, die die Einrichtung besuchten, es könnten Insassen sein. Im Moment arbeiten wir das noch auf.»

Legende: Polizeiblockade vor der ICE-Einrichtung in Dallas. Keystone/AP Photo/Jamie Stengle

Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte, die Einzelheiten seien noch in Arbeit, aber die Behörde bestätige, dass es «mehrere Verletzte und Tote» im örtlichen ICE-Büro gebe.

Noem sagte weiter, das Motiv sei unklar, wies aber darauf hin, dass es zuletzt eine Zunahme an Attacken auf ICE-Beamte gegeben habe.