Legende:

Grosses Sicherheitsaufgebot an der Demonstration der Lehrpersonen am 3. Oktober in Amman. Normalerweise besteht in Jordanien ein fast familiäres Verhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung. Doch an der ersten Demonstration der Lehrpersonen am 5. September ging etwas schief, es kam zu Gewalt.

srf/Susanne Brunner