«Alan Kurdi»: Am Sonntag konnten die 65 Migranten an Bord der «Alan Kurdi» in Malta an Land gehen. Die Crew wollte zuerst im Hafen von Lampedusa einlaufen – dies wurde ihr allerdings von der italienischen Regierung untersagt. Auch die Regierung in Valetta verbot dem Rettungsschiff zunächst das Anlegen. Erst als die EU und Deutschland intervenierten, durfte das Boot in Malta anlegen. Die Migranten sollen nun umgehend auf andere europäische Länder verteilt werden.

«Alex»: Ebenfalls am Sonntag lief das Schiff «Alex» der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea mit 41 Migranten in den Hafen von Lampedusa ein. Mit dem Anlegen in Lampedusa widersetzte sich die Crew dem Verbot des italienischen Innenministers Salvini.

«Sea-Watch 3»: Die «Alex» folgte damit dem Beispiel des deutschen Schiffs «Sea-Watch 3», das vor rund einer Woche von Kapitänin Carola Rackete trotz Verbots mit 40 Migranten nach Lampedusa gebracht wurde. Rackete wurde daraufhin festgenommen. Ihr droht eine Haftstrafe zwischen einem bis fünf Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu 15'000 Euro.