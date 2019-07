Das Schiff «Alex» der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea ist trotz eines Verbots von Innenministers Matteo Salvini in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Familien und schwangere Frauen durften inzwischen an Land, aber die nichtbegleiteten Minderjährigen blieben an Bord, teilte Medierranea mit.

Die «Alex» hatte den Notstand wegen der Hygienesituation erklärt. Darauf bot Malta an, die Menschen aufzunehmen. Mediterranea erklärte jedoch, die elfstündige Fahrt sei zu beschwerlich.

Legende: An Bord der völlig überladene «Alex» befinden sich 41 Migranten landet im Hafen von Lampedusa. Keystone

Damit folgte die «Alex» dem Beispiel des deutschen Schiffs «Sea-Watch 3», das vor einer Woche von Kapitänin Carola Rackete trotz Verbots mit 40 Migranten nach Lampedusa gebracht wurden.

Ein drittes Schiff, die «Alan Kurdi» der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye, wartete derzeit vor Lampedusa ebenfalls auf die Erlaubnis, 65 Migranten an Land bringen zu dürfen.

Streit zwischen Italien und Deutschland

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer forderte seinen italienischen Amtskollegen Matteo Salvini in einem Brief auf, die Dauerkrise um die Rettungsschiffe zu beenden: «Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden», schrieb Seehofer.

Salvini wies die Forderung von Seehofer umgehend zurück: «Die Bundesregierung bittet mich, italienische Häfen für die Schiffe zu öffnen? Absolut nicht.» Er fordert im Gegenteil, «den Schiffen die deutsche Flagge zu entziehen, die Menschenhändlern und Schmugglern helfen, und ihre Bürger, die die italienischen Gesetze missachten, zurückzuholen.»

Kritik an «Wünschen» der Retter

An einer Konferenz in Triest kritisierte Salvini am Freitag die Haltung der Hilfsorganisationen: «Letzte Woche hat eine Organisation ein Angebot aus Tunesien abgelehnt, jetzt eines aus Malta. Vielleicht teilen sie uns in Zukunft gleich Anfang an mit, ob sie lieber an der Amalfiküste, in der Adria, an der Cote d'Azur oder den Cinque Terre anlegen möchten. Im Ernst, sie spielen mit dem Leben von Dutzenden von Menschen.»

Salvini weiss die Mehrheit der Italiener hinter sich. 59 Prozent stehen gemäss einer neuen Umfrage hinter seiner Politik der geschlossenen Häfen.

Seehofer betonte, Deutschland habe der EU-Kommission angeboten, Migranten auf den Schiffen «Alan Kurdi» und «Alex» aufzunehmen. Dies habe er bereits am Freitag der EU-Kommission mitgeteilt und um Koordinierung gebeten. Eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel sagte, man habe Vermittlungen mit den EU-Staaten aufgenommen.

Tote Migranten vor Tunesien geborgen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nach einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens haben Rettungskräfte 13 Leichen afrikanischer Migranten aus dem Mittelmeer geborgen. Die Zahl werde wahrscheinlich noch steigen, teilte die Hilfsorganisation Roter Halbmond mit. Das Schlauchboot war am Montag aus Libyen nach Europa gestartet. Insgesamt waren laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 86 Menschen an Bord, als es am Mittwoch nahe der tunesischen Küstenstadt Zarzis sank. Nur vier Menschen konnten gerettet werden, von denen einer später im Spital starb. Beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, kamen dieses Jahr nach IOM-Angaben mehr als 420 Menschen ums Leben. Mehr als 3700 weitere seien aufgegriffen und in Internierungslager in Libyen gebracht worden. (dpa)

Kundgebungen in Deutschland

Aus Solidarität mit den Mitarbeitern auf den Rettungsschiffen im Mittelmeer haben in Deutschland tausende Menschen für die Rechte von Schiffbrüchigen und Geflüchteten demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Organisation Seebrücke. Laut den Veranstaltern nahmen rund 30’000 Teilnehmer an Kundgebungen in etwa 100 Städten teil.

Sören Moje, Maschinist auf dem Schiff «Sea-Watch 3» mit Kapitänin Carola Rackete, forderte auf einer Kundgebung in Oldenburg, Niedersachsen, ein stärkeres Engagement deutscher Städte zur Aufnahme geretteter Migranten. «Das Mittelmeer ist inzwischen die tödlichste Grenze der Welt», sagte Moje.

In Berlin wurde auch ein Appell von Kapitänin Carola Rackete über Lautsprecher übertragen. Die Verantwortungslosigkeit der europäischen Staaten habe sie gezwungen, so zu handeln, wie sie es getan habe.