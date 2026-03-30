In Schweden ist ein Mann angeklagt, seine Ehefrau zu sexuellen Handlungen mit mindestens 120 Männern gezwungen zu haben.

Die Anklage sei wegen des Verdachts auf schwere Zuhälterei, Vergewaltigung und Missbrauch erhoben worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur TT.

Dem Schweden wird auch vorgeworfen, seiner Frau mehrfach gedroht zu haben.

Der Mann war demnach im Oktober 2025 festgenommen worden, nachdem die Frau ihn selbst angezeigt hatte. Der Mann soll seine Frau gegen ihren Willen zu Sex mit Dutzenden Männern gezwungen und von den Einnahmen gelebt haben.

Dafür soll der Mann Anzeigen im Internet geschaltet und Buchungen verwaltet haben. Die mutmasslichen Taten sollen sich sowohl physisch als auch online abgespielt haben.

Legende: Eine Frau soll jahrelang von ihrem Mann unter Druck gesetzt worden sein, sexuelle Handlungen mit anderen Männern zu vollziehen. Keystone/FABIAN SOMMER

Der Schwede, der früher ein ranghohes Mitglied im Rocker-Club Hells Angels gewesen sein soll, habe seine Frau zu den Freiern gefahren und Treffen überwacht. Er bestreitet die Vorwürfe.

Auch den Freiern, die aus ganz Schweden kommen sollen, droht eine Strafe. In Schweden ist der Kauf sexueller Dienstleistungen illegal, der Verkauf von Sex bleibt straffrei.