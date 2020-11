Die Ausrüstung der armenischen Armee scheint veraltet zu sein. Experten in Russland sprechen davon, dass die Armenier sich immer auf einen Krieg vorbereitet hätten, wie er Anfang der 90er Jahre geführt worden wäre. Die Aserbaidschaner hingegen haben sich auf einen Krieg für 2020 vorbereitet, haben in der Türkei und auch in Israel viel modernes Kriegsgerät gekauft, vor allem Drohnen. Und dieses Kriegsgerät bringt ihnen nun wohl entscheidende Vorteile, so die Experten.