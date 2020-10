Wichtiger für die Beziehungen mit der Schweiz ist nicht Öl, sondern Gas. Noch in diesem Jahr soll eine Pipeline von Baku in Aserbaidschan bis San Foca in Italien ihren Betrieb aufnehmen, Kostenpunkt über 4.8 Mrd. Franken. Der Stromkonzern Axpo beteiligte sich mit 42 Prozent. Heute hält Axpo noch fünf Prozent an der Pipeline.