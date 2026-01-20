Über 40 Jahre ist es her, seit das letzte Mal ein Beluga vor der Küste der Niederlande gesichtet wurde.

Der weisse Säuger ist normalerweise in arktischen Gewässern unterwegs.

Das Tier scheint wohlauf zu sein.

Warum dieser Beluga die Nordsee ansteuerte, ist bisher unklar. Vielleicht sind es die Eisberge in der Elbe, die das Tier sehen wollte. Der Wal wurde auf jeden Fall zuletzt auf der Höhe des Küstendorfes Callantsoog fotografiert, wie das Informations- und Auffangzentrum SOS Dolfijn mitteilt.

Das Tier wurde am Wochenende von der Küstenwache entdeckt und sei offenbar in guter Verfassung trotz einer Narbe an einer Flanke.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Ein äusserst seltener Anblick – zuletzt wurde ein Beluga in niederländischen Gewässern 1984 entdeckt. Bildquelle: Facebook/Stichting SOS Dolfijn. 1 / 3 Legende: Ein äusserst seltener Anblick – zuletzt wurde ein Beluga in niederländischen Gewässern 1984 entdeckt. Facebook/Stichting SOS Dolfijn

Bild 2 von 3. Der Beluga wurde gestern Morgen zuletzt gesehen. Wegen dichtem Nebel am Nachmittag verloren die Behörden jedoch die Spur. Bildquelle: Facebook/Stichting SOS Dolfijn. 2 / 3 Legende: Der Beluga wurde gestern Morgen zuletzt gesehen. Wegen dichtem Nebel am Nachmittag verloren die Behörden jedoch die Spur. Facebook/Stichting SOS Dolfijn

Bild 3 von 3. Gemäss SOS Dolfijn soll das Tier Bissspuren aufweisen, der Zustand des Wals ist jedoch gut. Bildquelle: Facebook/Stichting SOS Dolfijn. 3 / 3 Legende: Gemäss SOS Dolfijn soll das Tier Bissspuren aufweisen, der Zustand des Wals ist jedoch gut. Facebook/Stichting SOS Dolfijn Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Belugawal ist normalerweise in arktischen Gewässern unterwegs, wird aber immer mal wieder in Europa gesichtet. Vor dreieinhalb Jahren verirrte sich zuletzt ein Tier in der Seine, welches anschliessend starb. In niederländischen Gewässern ist es hingegen schon über 40 Jahre her, seit ein Beluga gesichtet wurde. In den 60er-Jahren schaffte es ein weisser Säuger gar bis nach Deutschland, der den populären Namen Moby Dick erhielt.