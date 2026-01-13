Unter einem Park der walisischen Stadt Port Talbot wurde ein gut erhaltenes römisches Anwesen entdeckt.

Unter einem Park bei Port Talbot haben Forschende der Universität Swansea eine überraschende Entdeckung gemacht: Sie fanden mithilfe von Georadar eine Villa aus römischer Zeit, und zwar eine mutmasslich prächtige. Auf einem Gelände von 572 Quadratmetern stand ein Haupthaus mit zwei Flügeln und Nebengebäude. Das Anwesen ist mit einer Befestigungsanlage umrandet. Die Wissenschaftlerinnen vermuten, dass sie aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. stammt. Erwartet hatten sie, Reste einer Militäranlage zu finden.

Legende: Nachgezeichnete Umrisse des Anwesens aus der Römerzeit, das in Wales gefunden wurde. Das Haupthaus (Mitte) ist 43 m x 55 m gross. SRF / Universität Swansea / C.terradat

Der Archäologe Alex Langlands, der die Forschung leitet, schätzt den Fund der Villa laut Medienberichten als sehr bedeutsam ein.

Legende: Im Margam Country Park steht zurzeit ein Schloss aus dem Jahr 1830. SRF / Swansea University

Die Geschichte der Römer in Wales müsse nach diesem Fund umgeschrieben werden, denn er belege, dass die Region Margam – anders als vermutet – ein geschäftiges Zentrum gewesen sei. «In der Villa wohnte sicher ein wichtiger lokaler Würdenträger», so Langlands gegenüber der BBC.

Archäologen haben den Fund der grössten römischen Villa, die in Wales jemals entdeckt wurde, bereits als «Port Talbot's Pompeji» bezeichnet.



