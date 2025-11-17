Ein Gericht in Bangladesch hat die abgesetzte Premierministerin Sheikh Hasina wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt.

Sie wurde für schuldig befunden, im vergangenen Jahr die Niederschlagung eines Studentenaufstands angeordnet zu haben.

Laut der UNO starben bei diesen Protesten mehr als tausend Menschen.

Das Urteil wurde in Abwesenheit der 78-Jährigen verkündet. Sie war Anfang August 2024 nach Massenprotesten gegen ihre Regierung und Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften zurückgetreten und ins Nachbarland Indien geflohen. Hasina soll laut Anklage den direkten Befehl gegeben haben, auf Demonstranten schiessen zu lassen.