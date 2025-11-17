 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Sheikh Hasina Bangladesch: ehemalige Premierministerin zum Tode verurteilt

17.11.2025, 09:10

Teilen
  • Ein Gericht in Bangladesch hat die abgesetzte Premierministerin Sheikh Hasina wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt.
  • Sie wurde für schuldig befunden, im vergangenen Jahr die Niederschlagung eines Studentenaufstands angeordnet zu haben.
  • Laut der UNO starben bei diesen Protesten mehr als tausend Menschen.

Das Urteil wurde in Abwesenheit der 78-Jährigen verkündet. Sie war Anfang August 2024 nach Massenprotesten gegen ihre Regierung und Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften zurückgetreten und ins Nachbarland Indien geflohen. Hasina soll laut Anklage den direkten Befehl gegeben haben, auf Demonstranten schiessen zu lassen.

Ältere Frau mit Brille und Kopftuch vor blauem Hintergrund.
Legende: Sheikh Hasina gilt als die am längsten amtierende Premierministerin der Welt. Insgesamt war sie 20 Jahre Regierungschefin in Bangladesch – erstmals im Jahr 1996 für fünf Jahre und dann ununterbrochen seit 2009. Reuters/Johanna Geron

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)