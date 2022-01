Darum geht es: In Schweden steht ein historischer Beschluss an – jener über den Bau eines Endlagers für hochradioaktive Atomabfälle. Tief im Boden unter einem bestehenden AKW sollen rund 12'000 Tonnen strahlender Müll während 100'000 Jahren sicher gelagert werden. Erst dann ist er nicht mehr übermässig radioaktiv. Dem Regierungsbeschluss gingen jahrzehntelange Abklärungen voraus. Seit 1977 schreibt ein schwedisches Gesetz vor, dass Atomkraftwerke nur betrieben werden dürfen, wenn es eine Lösung für die radioaktiven Abfälle gebe.

Hier soll der Atommüll lagern: Viele mögliche Standorte für ein atomares Endlager wurden in den vergangenen Jahrzehnten evaluiert. Doch am Ende landete man im Gebiet von bestehenden AKW in Forsmark etwa 100 Kilometer nördlich von Stockholm. Hier dürfte nun das erste Endlager für hochradioaktive Abfälle Schwedens gebaut werden. Ein anderer näher untersuchter Standort für ein Lager befindet sich in Oskarshamn im Südosten des Landes, wo ebenfalls bereits ein AKW in Betrieb ist, und wo derzeit Tausende Tonnen radioaktiver Abfälle zwischengelagert werden.

Deshalb kommt der Entscheid jetzt: Seit 2014 war Schweden von einer Rot-Grünen Minderheitsregierung regiert worden – und die Grünen stemmten sich gegen den Entscheid über ein Endlager. Erst ihr Ausstieg aus der Regierung Ende letzten Jahres ebnete den Weg für den Entscheid. Die sozialdemokratische Minderheitsregierung ergreift in der AKW-Frage quasi die Flucht nach vorne. Das zeigt sich auch daran, dass Schwedens Sozialdemokraten den Vorschlag der EU, Atomenergie als «grün» einzustufen, unterstützen. Nicht zuletzt will die Partei damit wohl auch ein Zeichen im Hinblick auf die Wahlen im Herbst setzen.

Dreifache Sicherung des strahlenden Abfalls Box aufklappen Box zuklappen Legende: kallerna Bei der Sicherung des schwedischen Atommülls für die nächsten 100'000 Jahre soll die sogenannte KBS3-Methode angewendet werden. Dabei wird der strahlende Abfall dreifach gesichert: Der Müll wird in rund 500 Metern Tiefe in einer kristallinem Gesteinsschicht eingelagert. Zuvor wird er in Kupferbehälter eingeschlossen, welche zusätzlich einbetoniert werden. In der Schweiz befasst sich die Nagra seit 1972 mit der Suche nach einem atomaren Endlager. Genossenschafter der Organisation sind die Schweizer AKW-Betreiber sowie der Bund. Die Nagra plant, den hochradioaktiven Abfall aus den Schweizer AKWs in einer Opalinuston-Gesteinsschicht einzulagern. Details zum Stand der Dinge in der Schweiz finden Sie hier.

Darum dauerte der Prozess so lange: Bei der Suche nach einem Endlager wurde die lokale Bevölkerung miteinbezogen. Entsprechend lange dauerte der Prozess, um einen Standort zu finden. Und weil sich die lokale Bevölkerung an den meisten Orten, wo geologisch gute Bedingungen vorgeherrscht hätten, gegen ein atomares Endlager stellte, blieben nur jene Orte übrig, wo sich schon Atomanlagen befinden. Hier wehrte sich die Bevölkerung nicht gegen ein Endlager. Hinzu kamen auch laufend neue technische Entwicklungen, welche eine gewisse Verzögerung beim Bau eines Endlagers erlaubten.

Hier ist man schon weiter: In Finnland soll das erste europäische atomare Endlager schon in ein paar Jahren in Betrieb gehen. Auch dort wurde mit dem Standort Olkiluoto ein Ort gewählt, wo schon seit Jahrzehnten Atomkraftanlagen laufen. Nun soll an der Westküste Finnlands ab 2025 in 400 Metern Tiefe Atommüll aus den finnischen AKWs sicher für mindestens 100'000 Jahre eingelagert werden. Viele der Erfahrungen, welche das einige Jahre weiter fortgeschrittene Finnland in der Endlager-Frage gemacht hat, helfen jetzt auch Schweden bei seinem Endlager in Forsmark.

00:55 Video Aus dem Archiv: Hier baut Finnland sein Endlager Aus SRF News vom 08.03.2018. abspielen

So geht es nach dem Entscheid weiter: Bis die Anlage in Schweden in Betrieb geht, wird es sicher noch zehn Jahre dauern. Bis dann wird der bereits angefallene und weiter entstehende atomare Abfall weiter zwischengelagert. Ab 2030 sollte Schweden dann – zusammen mit Finnland – eines der ersten Länder sein, welche eine Lösung für den strahlenden Müll aus Atomkraftwerken anbietet.