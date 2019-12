Was jedes Auto hat, soll in den USA auch für Drohnen Pflicht werden: ein Kennzeichen.

Die Kennzeichen-Pflicht soll privaten Drohnen ab 250 Gramm gelten, gibt die US-Luftfahrtbehörde FAA bekannt.

Die Sicherheit im Luftraum soll so erhöht werden.

Durch die Kennzeichen soll man die Drohnen aus der Ferne identifizieren können. Den Plänen zufolge sollen Behörden künftig gar in Echtzeit die Identität einer fliegenden Drohne – und damit ihres registrierten Besitzers – überprüfen können.

Das würde es Sicherheitsbehörden erlauben, mögliche Sicherheitsrisiken zu identifizieren und notfalls einzugreifen, erklärte die FAA weiter. Mit der Massnahme soll unter anderem gegen Drogenschmuggel, Verletzungen der Privatsphäre und illegale Überwachung durch Privatpersonen vorgegangen werden.

Rasante Zunahme an Drohnen

Der Markt mit den unbemannten Fluggeräten ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Inzwischen sind bei den US-Behörden rund 1.5 Millionen Drohnen registriert. Konzerne wie der Onlinehandelsriese Amazon wollen Drohnen für die Auslieferung von Bestellungen nutzen.

Die unbemannten Fluggeräte sorgen auch immer wieder für Probleme, zum Beispiel durch Störaktionen an Flughäfen. So musste wegen Drohnensichtungen in der Nähe von Flughäfen wiederholt der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden.