Alle Airbus A320 brauchten umgehend eine neue Software. Es kam weltweit aber nur zu wenigen Störungen im Flugverkehr.

Nach einer bei rund 6000 Airbus-Flugzeugen der A320-Reihe kurzfristig nötigen Überprüfung sind die Einschränkungen für den Flugverkehr überschaubar geblieben.

Alle A320 brauchen Software-Update Box aufklappen Box zuklappen Legende: Reuters/Benoit Tessier Airbus hatte am Freitagabend mitgeteilt, man habe nach einem nicht näher beschriebenen Zwischenfall mit einem Airbus A320 festgestellt, dass starke Sonneneinstrahlung zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugkontrollrechner führen kann. Das sei für die Steuerung des Flugzeugs von entscheidender Bedeutung. In Zusammenarbeit mit den Luftfahrtbehörden habe man die Fluggesellschaften aufgefordert, vorsorgliche Schutzmassnahmen zu ergreifen, die Software und/oder Hardware umfassten, hiess es weiter. In vielen Fällen könne ein Software-Update bei den A320 zügig vom Cockpit aus vorgenommen werden.

Die Swiss teilte am Samstagnachmittag mit, man habe bei allen betroffenen Flugzeugen die Software bereits angepasst – dank eines «ausserordentlichen Einsatzes der Technik-Teams».

Keinerlei Einschränkungen bei der Swiss

Damit hätten «die Software-Probleme von Airbus bei der Swiss keinerlei Einschränkungen für den Flugbetrieb und keine Auswirkungen für unsere Gäste gebracht», so die Airline weiter.

Noch am Samstagmorgen hatte die Swiss mitgeteilt, man sei daran, die Software bei fraglichen Flugzeugen aufzuspielen, gehe aber nicht davon aus, dass es zu grösseren Verspätungen oder sogar zu Flugausfällen kommen werde.

Legende: Ein A320 der Swiss bei der Flugshow anlässlich eines Lauberhorn-Skirennens. Keystone/Peter Klaunzer

Umgehend Massnahmen ergriffen

Auch andere Fluggesellschaften nahmen die Software-Anpassungen bereits ab Freitagabend vor. So begann etwa die Lufthansa umgehend mit der Umsetzung der von Airbus vorgeschriebenen Massnahmen.

Ein Grossteil der Software-Updates konnte bereits in der Nacht sowie am Samstagvormittag durchgeführt werden, wie ein Lufthansa-Sprecher mitteilte.

Deshalb werde es bei den Airlines der Lufthansa-Group – dazu gehört auch die Swiss – zu keinen Flugstreichungen kommen. Vereinzelte Verspätungen seien in den kommenden Tagen aber möglich.

Kaum Probleme bei den Airlines

Auch die britische Fluggesellschaft Easyjet teilte auf dpa-Anfrage mit, «den überwiegenden Teil» der Updates bereits durchgeführt zu haben, der Flugbetrieb laufe planmässig.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge waren bei British Airways nur drei Flugzeuge betroffen, Einschränkungen soll es daher keine geben.

Air France hatte am Freitagabend 35 Flüge gestrichen, rechnet nach einzelnen Ausfällen am Samstag aber mit einer schnellen Rückkehr zu einem gewöhnlichen Betrieb.