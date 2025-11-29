Alle Airbus A320 brauchen umgehend eine neue Software. Es kommt weltweit aber nur zu wenigen Störungen im Flugverkehr.

Nach einer bei rund 6000 Airbus-Flugzeugen der A320-Reihe kurzfristig nötigen Überprüfung sind die Einschränkungen für den Flugverkehr bisher überschaubar geblieben.

Alle A320 brauchen Software-Update Box aufklappen Box zuklappen Legende: Reuters/Benoit Tessier Airbus hatte am Freitagabend mitgeteilt, man habe nach einem nicht näher beschriebenen Zwischenfall mit einem Airbus A320 festgestellt, dass starke Sonneneinstrahlung zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugkontrollrechner führen kann. Das sei für die Steuerung des Flugzeugs von entscheidender Bedeutung. In Zusammenarbeit mit den Luftfahrtbehörden habe man die Fluggesellschaften aufgefordert, vorsorgliche Schutzmassnahmen zu ergreifen, die Software und/oder Hardware umfassten, hiess es weiter. In vielen Fällen könne ein Software-Update bei den A320 zügig vom Cockpit aus vorgenommen werden.

Die Swiss etwa geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass es heute Samstag bei ihren Flügen zu grösseren Verspätungen oder sogar Ausfällen wegen des Airbus-Software-Problems kommt.

Verspätungen in Einzelfällen möglich

Die Flugzeuge gälten gemäss Hersteller und Behörden weiterhin als sicher betreibbar, so die Swiss. Die Umsetzung der Software-Anpassung erfolge parallel zum laufenden Betrieb.

Legende: Ein A320 der Swiss bei der Flugshow anlässlich eines Lauberhorn-Skirennens. Keystone/Peter Klaunzer

Deshalb könne es allenfalls sein, dass es in den kommenden Tagen in Einzelfällen zu Verspätungen kommen könnte. «Unsere Spezialistinnen und Spezialisten der Technik arbeiten auch über Nacht mit Hochdruck an den notwendigen Massnahmen», so die Swiss.

Umgehend Massnahmen ergriffen

Einige Fluggesellschaften nahmen die Software-Anpassungen schon am Freitagabend vor. So begann etwa die Lufthansa umgehend mit der Umsetzung der von Airbus vorgeschriebenen Massnahmen.

Ein Grossteil der Software-Updates konnte bereits in der Nacht sowie am Samstagvormittag durchgeführt werden, wie ein Lufthansa-Sprecher mitteilte.

Deshalb werde es bei den Airlines der Lufthansa-Group – dazu gehört auch die Swiss – zu keinen Flugstreichungen kommen. Vereinzelte Verspätungen seien in den kommenden Tagen aber möglich.

Kaum Probleme bei den Airlines

Auch die britische Fluggesellschaft Easyjet teilte auf dpa-Anfrage mit, «den überwiegenden Teil» der Updates bereits durchgeführt zu haben, der Flugbetrieb laufe planmässig.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge waren bei British Airways nur drei Flugzeuge betroffen, Einschränkungen soll es daher keine geben.

Air France hatte am Freitagabend 35 Flüge gestrichen, rechnet nach einzelnen Ausfällen am Samstag aber mit einer schnellen Rückkehr zu einem gewöhnlichen Betrieb.