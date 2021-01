Was weiss man über die neue brasilianische Coronavirus-Variante?

Das Coronavirus ist und bleibt heimtückisch, weil es sich verändert. So gelten die britischen und die südafrikanischen Varianten, die auch in der Schweiz kursieren, als ansteckender. Und sie sollen noch aggressiver sein als die brasilianische Virus-Variante. Wir haben Thomas Häusler von der SRF-Wissenschaftsredaktion gefragt, was über die Variante P.1 aus Brasilien bekannt ist.

Thomas Häusler Wissenschaftsredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Thomas Häusler ist Wissenschaftsredaktor bei SRF. Er hat in Biochemie doktoriert und eine Weiterbildung in Wassermanagement an der Uni Genf absolviert. Seit 2013 ist er Leiter der Wissenschaftsredaktion.

SRF News: Was kann man über diese neue brasilianische Variante sagen?

Thomas Häusler: Sie wurde bisher vor allem in der Stadt Manaus nachgewiesen. Aber sonst ist vieles noch unklar. Diese Variante hat rund 20 Veränderungen im Erbgut und einige dieser Mutationen machen die Forscher nervös, weil sie teilweise auch in den Varianten aus Grossbritannien und Südafrika vorkommen und weil eine davon dem Virus helfen könnte, die Immunantwort des Körpers zu unterlaufen. Aber das ist noch offen.

Gemäss Berichten wurden verschiedene Leute mit dieser neuen Variante angesteckt – also ein zweites Mal, nachdem sie bereits Corona gehabt haben. Wie gross ist die Gefahr einer Reinfektion?

Bisher gibt es in Manaus genau einen bestätigten Fall einer Reinfektion. Manaus hatte im Frühling enorm viele Corona-Fälle und wird jetzt trotzdem von einer zweiten Welle überrollt. Und so gibt es einige Leute, die sagen, das könne es nur geben, wenn diese neue Viren-Variante viele Menschen erneut ansteckt. Aber wie hoch die Durchseuchung von Manaus im Frühling tatsächlich war, ist umstritten. So ist diese Frage zwar sehr, sehr wichtig, aber noch völlig unklar.

Sollte es tatsächlich Reinfektionen geben, verläuft die Krankheit dann gleich, schlimmer oder milder?

Man kennt Reinfektionen mit dem normalen Coronavirus. Und dort verlaufen sie meist sehr mild und sie sind sehr, sehr selten.

Inwiefern schützen die bereits zugelassenen Impfstoffe gegen diese brasilianische Variante oder generell gegen die verschiedenen Varianten?

Das wird intensiv untersucht. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Impfstoffe trotzdem noch wirken. Ich habe eine Mutation erwähnt, die in der südafrikanischen und der brasilianischen Variante vorkommt und die Impfwirkung mindern könnte. Aber das ist wirklich erst Spekulation. Es ist auch wichtig, zu sagen: Verringern bedeutet nicht, dass der Impfstoff gar nicht mehr wirkt. Er könnte trotzdem noch schützen.

Das Gespräch führte Tobias Bossard.