Tiktok wird vom chinesischen Technologiekonzern Bytedance betrieben. Nicht zuletzt deswegen wird die Video-Plattform in den USA mit einiger Skepsis gesehen. Politikerinnen und Politiker befürchten, die chinesische Regierung könnte via Bytedance auf Daten US-amerikanischer Nutzerinnen und Nutzer zugreifen und die App für Propaganda nutzen. Deshalb will der US-Kongress per Gesetz einen Besitzerwechsel erzwingen.

Tiktok weist alle Vorwürfe zurück und hat den Besitzerwechsel vor Gericht angefochten.