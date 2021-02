Das Observatoire des inégalités, eine unabhängige Forschungsstelle in Paris, hat den Mulhouser Rebberg kürzlich zum reichsten Quartier der französischen Provinz gekürt. Nur in den Grossstädten Paris und Marseille gibt es in Frankreich noch wohlhabendere Quartiere. Die reichsten Französinnen und Franzosen leben im 7. Arrondissement von Paris oder in der Region Île-de-France, die ebenfalls zu Paris gehört. Wer dort lebt, verdient bis zu 210'144 Euro im Jahr.

Ausserhalb der Grossstädte ist Mulhouse die Stadt mit den reichsten Französinnen und Franzosen. Wer im Luxusviertel Rebberg wohnt, verdient rund 105'000 Euro im Jahr.