Der zehnte Testflug der riesigen Starship-Rakete von SpaceX war erfolgreich.

Es ist das leistungsstärkste Raketensystem überhaupt – und grösser als die Freiheitsstatue.

Der Start zum Testflug wurde zunächst zweimal verschoben.

Nach mehreren Rückschlägen hat das grösste jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte einen zehnten Testflug weitgehend nach Plan absolviert. Das vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk entwickelte Starship startete vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas. Nach einem Flug durch das Weltall kam es dann rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf.

Erstmals gelang es bei diesem Test auch, das Aussetzen von Satelliten zu simulieren. Es sei ein «aufregender zehnter Testflug» gewesen, teilte SpaceX auf der ebenfalls Musk unterstehenden Onlineplattform X mit. «Grossartige Arbeit vom SpaceX-Team», schrieb Musk.

Der ursprünglich für Sonntag (Ortszeit) geplante Testflug war zuvor zweimal um je einen Tag verschoben worden – erst, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben, dann wegen des Wetters. Das Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der – ebenfalls Starship genannten – oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Starship soll zum Mars

Beide Raketenteile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronautinnen und Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Legende: Die Mega-Rakete Starship von SpaceX nach ihrem Start zum zehnten Testflug von der Starbase im US-Bundesstaat Texas. Keystone / AP / Eric Gay

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden – und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.