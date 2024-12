Am Samstag soll im südkoreanischen Parlament über die Amtsenthebung Yoons abgestimmt werden. Noch gestern stellte sich der Chef der Konservativen Partei hinter Staatspräsident Yoon Suk Yeol, heute änderte er überraschend seine Meinung.

Spannungen in Südkorea

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Vorsitzende der Regierungspartei, Han Dong-hoon, begründete den Sinneswandel mit neuen Informationen. Es gebe Beweise, dass Präsident Yoon nach der Verhängung des Kriegsrechts versucht habe, Truppen einzusetzen, um Politiker zu verhaften. Als Präsident Yoon am späten Dienstagabend überraschend das Kriegsrecht in Südkorea verhängte, kritisierte Parteichef Han das Vorgehen prompt. Er bezeichnete den Schritt als verfassungswidrig.

Legende: Yoon hatte überraschend das Kriegsrecht in Kraft gesetzt – und wenige Stunden später wieder aufgehoben. Keystone/DPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Trotzdem wollte Han ursprünglich, dass die konservativen Abgeordneten gegen eine Amtsenthebung von Präsident Yoon stimmen. Eine Handvoll Parlamentarier aus der Regierungspartei wollten dem Präsidenten ihre Unterstützung allerdings nicht zusichern.

Unterstützung schwindet

Damit gerät Präsident Yoon zunehmend unter Druck aus der eigenen Partei. Druck kommt aber auch von den Behörden und der Bevölkerung.

Gestern leitete die Polizei Ermittlungen gegen Yoon wegen des Verdachts auf Aufruhr ein. Zudem zeigen Umfragen in der Bevölkerung derweil, dass mehr als 70 Prozent der Südkoreaner für eine Amtsenthebung Yoons sind.

Massenproteste gegen Yoon

Die Umfragen decken sich mit dem Bild in der Hauptstadt Seoul. Dort werden die Demonstrationen für den Präsidenten immer kleiner. Nur noch einige Hundert Menschen unterstützen ihn öffentlich bei einer Strassenkundgebung im Zentrum.

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Die Anhänger des Präsidenten wollen den Oppositionsführer hinter Gittern sehen. SRF/Samuel Emch

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Verschiedene Gewerkschaften riefen zu Protesten gegen Präsident Yoon auf. Zehntausende folgten dem Aufruf. SRF/Samuel Emch

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Hundertschaften der Polizei sorgen für Ordnung bei den friedlichen Protesten und verhindern einen Verkehrskollaps im Zentrum von Seoul. SRF/Samuel Emch

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Die Unterstützer des Präsidenten sind zahlenmässig deutlich kleiner als die Kritiker. In der Lautstärke können sie jedoch mithalten. SRF/Samuel Emch

Gleich daneben protestieren Zehntausende gegen den Präsidenten und blockieren dabei ganze Strassenzüge. Die Demonstrationen sind laut, aber friedlich. Trotzdem ist die Polizei mit einem Grossaufgebot präsent.

Furcht vor dem Schweigen des Präsidenten

Der Betroffene, Präsident Yoon, hat sich derweil noch nicht öffentlich zu den Entwicklungen geäussert. Viele auf der Strasse hoffen, dass er, ob dem Druck von selbst zurücktreten wird. Wenige nur glauben allerding daran.

Yoon gilt als stur. Von allen Seiten bedrängt, fürchten vor allem die Anhänger der Opposition, dass der Präsident nun ein zweites Mal versuchen könnte, das Kriegsrecht zu verhängen.

Südkorea wartet gespannt, was die nächsten Stunden und Tage bringen. Eine Amtsenthebung wird immer wahrscheinlicher. Am Samstagabend lokal Zeit will das Parlament darüber abstimmen. Sofern das Politdrama nicht noch eine weitere überraschende Wendung nimmt.