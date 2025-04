Nach dem Überfall auf den Star 2016 hat nun der Prozess gegen zehn mutmassliche Täter in Paris begonnen. Kim Kardashian wird am 13. Mai vor Gericht aussagen.

Ausgeraubt in Paris: Kim Kardashian wird vor Gericht aussagen

Es ist einer der grössten Juwelendiebstähle der letzten Jahre in Frankreich: In der Nacht des 2. Oktober 2016 wurde Kim Kardashian in Paris überfallen. Sie wurde gefesselt und ihr wurde Schmuck im Wert von neun Millionen Euro gestohlen, inklusive ihres Verlobungsringes.

Ein Überfall im Luxushotel

Kardashian besuchte an besagtem Abend eine Givenchy-Show und kehrte gegen Mitternacht in ihr Hotel zurück. Ihr Bodyguard war nicht da: Er begleitete ihre Schwester Kourtney und ihre Assistentin, die in einen Nachtclub gegangen waren.

Kurz vor 3 Uhr morgens hörte Kardashian Geräusche auf der Treppe und dachte, es sei ihre Schwester. Als sie keine Antwort erhielt, hatte sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, und versuchte, ihren Bodyguard zu erreichen. Doch da stürmten bereits zwei maskierte Männer in ihr Zimmer.

Legende: Kimberly Noel «Kim» Kardashian war von 2014 bis 2022 mit dem bekannten Rapper Kanye Omari West verheiratet. Reuters / Danny Moloshok

Die Täter – im Alter von etwa sechzig Jahren – waren bereits ein paar Minuten zuvor zu Fuss und mit dem Fahrrad angekommen. Die drei Männer, die an die Tür des diskreten Luxushotels «No Adress» klopften, trugen Uniformen und Mützen mit der Aufschrift «Police».

Sie waren bewaffnet und zwangen den Nachtwächter, niederzuknien. «Wo ist die Frau des Rappers?», fragten sie ihn. Damals war Kim Kardashian mit Kanye West verheiratet.

Bedroht und gefesselt

Der Nachtwächter führte zwei der Männer in das Appartement. Als sie mit einer Waffe in der Hand eintraten, sass Kim Kardashian in einem Bademantel auf dem Teppich.

«Ring, Ring!», forderten die Täter, während sie auf ihre Finger zeigten. Kardashian zeigte auf den Nachttisch, wo ihr Verlobungsring lag – dieser riesige Diamant im Wert von vier Millionen Dollar, den sie so oft in den sozialen Medien zur Schau gestellt hatte.

Legende: Kim Kardashian mit dem später gestohlenen Ring am Cannes Lions International Advertising Festival 2015 in Südfrankreich. Keystone / AP Photo / Lionel Cironneau

Sie sei völlig verängstigt, «hysterisch» gewesen, sagte die damals 35-Jährige. Sie habe gedacht, es seien «Terroristen», die gekommen waren, um sie zu entführen. Sie hatte Angst zu sterben, oder vergewaltigt zu werden, als ihr Bademantel aufging, während einer der Männer sie auf das Bett legte, um ihre Füsse und Hände zu fesseln.

Gefesselt und mit Klebeband auf dem Mund sah sie, wie ihre Entführer ein Louis-Vuitton-Kästchen durchwühlten, das mit Halsketten, Armbändern und Ohrringen gefüllt war, und eine goldene Rolex-Uhr und 1000 Dollar aus ihrer Handtasche stahlen. Der Gesamtwert des Raubguts wurde auf neun Millionen Euro geschätzt. Es ist der grösste Raubüberfall bei einer Privatperson in Frankreich in den letzten 20 Jahren.

Nachdem die Täter geflüchtet waren, gelang es Kim Kardashian, ihre Fesseln zu lösen. Der Bodyguard traf ein und rief um 3:15 Uhr die Polizei. Die fünf Männer flüchteten zu Fuss oder mit dem Fahrrad in reflektierenden Westen. Sie wurden durch DNA-Spuren identifiziert und drei Monate später in einer gross angelegten Festnahmeaktion verhaftet.

Seit dieser Woche läuft nun der Prozess gegen die mutmasslichen Täter. Kim Kardashian wird sich am 13. Mai vor Gericht äussern.