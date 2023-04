Seit Tagen ist der Sudan im Fokus: Die zwei mächtigsten Generäle des Landes und ihre Einheiten ringen um die Vorherrschaft. Die beiden Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021.

De-Facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen Rapid Support Forces (RSF). Rund 300 Menschen seien in den letzten Tagen im Sudan ums Leben gekommen, meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Politische Umstürze, Hunger und Fluchtbewegungen: Das Land am Horn von Afrika scheint in einem Kreislauf von Not und Gewalt gefangen. Doch was ist der Sudan überhaupt für ein Land, und wie sieht der Alltag der Menschen aus? Diese Fragen kann Marina Peter beantworten, die Vorsitzende des Sudan- und Südsudan Forums.

Der Reichtum, die Freundlichkeit und Widerstandskraft der Menschen – das ist, was den Sudan so besonders macht.

Sie beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Sudan. Von aussen betrachtet möge das den ein oder anderen verwundern, sagt Peter. «In der Regel herrschen im Sudan mindestens vierzig Grad, in den Sommermonaten auch gerne über 50. Das Land besteht fast nur aus Wüste und ist immer wieder in Konflikten verbandelt.»

Legende: Der Norden und Nordwesten des Sudan grenzt an die Sahara und wird in zwei wesentliche Wüstenabschnitte geteilt: die Nubische Wüste und die Ausläufer der Libyschen Wüste. Bild: Mann betet in der Nubischen Wüste. Getty Images/DEA/Castiglioni

Woher rührt also ihre Faszination für das Land in Ostafrika? «Es sind seine wunderbaren Menschen», lautet ihre entwaffnende Antwort. «Seine reichhaltigen Kulturen heben den Sudan noch einmal ab von vielen Ländern, die ich bereist habe. Der Reichtum, die Freundlichkeit und Widerstandskraft der Menschen – das ist, was den Sudan so besonders macht.»

Der Nil als Lebensader

Durch Zufall verliebte sich Peter in den 1990er-Jahren in den Sudan: Als Geschichts- und Deutschlehrerin erhielt sie eine Anstellung bei der Entwicklungsorganisation der evangelischen Kirche in Deutschland und reiste erstmals in das Land. Heute gilt sie als eine der besten Kennerinnen des Landes im deutschsprachigen Raum.

Die Landwirtschaft ist der wichtigste Wirtschaftssektor im Sudan. Trotz sengender Hitze und Verwüstung hat es einige fruchtbare Gebiete im Land, so etwa im Westen. Auch entlang des Blauen und Weissen Nils gibt es Anbaugebiete – Afrikas Lebensader fliesst in Khartum, der Hauptstadt des Landes, zusammen.

1 / 5 Legende: Gut 80 Prozent der erwerbsfähigen Sudanesinnen und Sudanesen arbeiten in der Landwirtschaft. Getty Images/Mahmoud Hjaj 2 / 5 Legende: Ein Teil der Bevölkerung sind Nomaden, die mit Viehzucht und dem Kamelverkauf ihr Geld verdienen. Die Tiere sind wertvoll und werden auch in die arabische Welt verkauft. Getty Images/Eric Lafforgue 3 / 5 Legende: 2011 stimmte die Bevölkerung Südsudans in einem Referendum für eine Abspaltung vom arabisch geprägten Norden des Landes. Daraufhin teilte sich das Land offiziell in zwei Staaten: Sudan und Südsudan. Bild: Ein Junge, der der Volksgruppe der Mundari angehört, inmitten von Kühen im Südsudan. Getty Images/Eric Lafforgue 4 / 5 Legende: Die meisten Ölfelder liegen im Südsudan, im Sudan selbst ist ein Grossteil der Ölfelder bereits ausgebeutet. «Gold ist aber eine wichtige Einnahmequelle für die vielen Milizen, die Armee und die Eliten im Land», sagt Sudan-Kennerin Marina Peter. Getty Images/Scott Nelson (Archiv) 5 / 5 Legende: Das Leben der Menschen in den Städten unterscheidet sich oft deutlich von demjenigen auf dem Land. Die Bildungsmöglichkeiten sind besser, der Dienstleistungssektor und Handel spielen eine ungleich grössere Rolle. Getty Images via Bloomberg

Zwischen Stadt und Land gibt es grosse Unterschiede. In urbanen Gebieten ist der Dienstleistungssektor ausgeprägt und die Menschen sind oft gut ausgebildet; es wird reger Handel getrieben und die Frauen nehmen am öffentlichen Leben teil. «In ländlichen Teilen des Landes werden Frauen aber nach wie vor stark benachteiligt», sagt die Sudan-Kennerin.

Andauernde Konflikte hemmen Entwicklung

Der Sudan ist mausarm, viele Menschen sind Analphabeten. «Das alles müsste aber nicht so sein», sagt Peter. «Der Sudan hat Öl- und Goldvorkommen und es gab auch einmal die Idee, den Sudan zur Kornkammer der arabischen Welt zu machen.»

Kämpfe gehen weiter – EDA prüft Evakuierung Box aufklappen Box zuklappen Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) prüft Möglichkeiten, die rund hundert im Sudan verbliebenen Schweizer Staatsangehörigen aus dem vom Krieg geplagten Land zu evakuieren. Aus Sicherheitsgründen würden keine Details bekannt gegeben. Das EDA verfolge die Situation im Sudan sehr genau, hiess es am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Krisenmanagement-Zentrum betreibt demnach seit Ausbruch der Kämpfe am vergangenen Wochenende eine Krisenzelle. Die Schweizer Botschaft in der Hauptstadt Khartum bleibe für die Unterstützung in Notfällen im Rahmen der Möglichkeiten verfügbar, sei jedoch für Besuche und Visum-Anfragen geschlossen, so das EDA.

Doch auch aufgrund der vielen gewaltsamen Auseinandersetzungen liegt vieles brach. Die Auseinandersetzungen werden vom Kampf um die Bodenschätze befeuert. «Der gegenwärtige Konflikt lässt sich aber nicht darauf reduzieren», so die Sudan-Kennerin. Auch liesse sich der Gewaltausbruch nicht auf ethnische Spannungen im Vielvölkerstaat zurückführen.

Was die beiden rivalisierenden Generäle eine, so das traurige Fazit von Peter, sei «die völlige Ignorierung der Zivilbevölkerung – sie nehmen überhaupt keine Rücksicht.»