In einer Instagram-Story berichten die SRF-Korrespondenten, wie es sich mit der Situation in anderen Ländern verhält.

Die weltweite Coronakrise zeigt sich in den Städten rund um den Globus. Selbst auf dem Times Square gibt es keine Passanten und die sonst belebten Gassen in Brüssel bleiben leer. Auch die SRF-Korrespondenten sehen ihre Wahlheimat in Zeiten von Corona von einer anderen Seite.

In einer Instagram-Story erzählen sie von der aktuellen Lage. Viele Städte sind wie ausgestorben. Nur in Mexiko City scheinen sich die Menschen noch auf der Strasse zu vergnügen.