Das Staatsbegräbnis von Ex-US-Präsident Jimmy Carter hat um 16 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) begonnen. Es findet in der National Cathedral in Washington statt.

Der amtierende US-Präsident Joe Biden wird eine Trauerrede halten.

Danach wird Carter im Kreis seiner Familie in Plains im Bundesstaat Georgia beigesetzt.

Für die Trauerfeier in der National Cathedral sind mehrere Trauerredner vorgesehen. Neben Joe Biden wird Steve Ford Erinnerungen von seinem Vater, dem ehemaligen US-Präsidenten Gerald Ford, vorlesen. Ford Senior hat sie vor seinem Tod verfasst. Weiter wird Ted Mondale, Sohn des ehemaligen US-Vizepräsidenten Walter Mondale, einen Text vorlesen. Auch Mondale Senior hat ihn vor seinem Tod verfasst.

Trauerakt für den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter

Auch der frühere Berater von Jimmy Carter, Stu Eizenstat, und einer der Enkel, Jason Carter werden an der Trauerfeier sprechen. Danach werden die sterblichen Überreste zu einer Militärbasis gebracht, wo sie in das Flugzeug Special Air Mission 39 gelegt werden.

Trauerfeier in Plains

Ungefähr um 20 Uhr soll das Flugzeug mit dem Toten am Lawson Army Airfield bei Fort Moore im Bundesstaat Georgia landen. Etwas später beginnt die Trauerfeier für geladene Gäste in der Maranatha Baptis Church in Plains.