Xi Jinping hat Wladimir Putin in Peking mit militärischen Ehren empfangen.

Im Zentrum stehen die Beziehungen zwischen China und Russland sowie internationale und regionale Fragen.

Putin lud Xi auch zum Gegenbesuch 2027 nach Russland ein.

Vor der Grossen Halle des Volkes begrüsste Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit militärischen Ehren und rotem Teppich. Xi verwies zum Auftakt der Gespräche auf die langjährige gute Nachbarschaft und Freundschaft beider Staaten. Angesichts einer von Unruhe geprägten internationalen Lage müssten China und Russland ihre umfassende strategische Zusammenarbeit vorantreiben.

Putin besucht Xi in Peking

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Wladimir Putin ist am Dienstagabend in Peking gelandet. Bildquelle: imago images/Xinhua/Gao Jie. 1 / 6 Legende: Wladimir Putin ist am Dienstagabend in Peking gelandet. imago images/Xinhua/Gao Jie

Bild 2 von 6. Kinder schwingen chinesische und russische Fähnchen zum Empfang. (19.05.2026). Bildquelle: Keystone/AP/Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo. 2 / 6 Legende: Kinder schwingen chinesische und russische Fähnchen zum Empfang. (19.05.2026) Keystone/AP/Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Bild 3 von 6. Roter Teppich und militärische Ehren für Putin: Beide Staatschefs bezeichnen sich immer wieder als Freunde. (20.05.2026). Bildquelle: EPA/Maxim Shemetov . 3 / 6 Legende: Roter Teppich und militärische Ehren für Putin: Beide Staatschefs bezeichnen sich immer wieder als Freunde. (20.05.2026) EPA/Maxim Shemetov

Bild 4 von 6. Xi und Putin pflegen seit Jahren ein demonstrativ enges Verhältnis. (20.05.2026). Bildquelle: REUTERS/Maxim Shemetov. 4 / 6 Legende: Xi und Putin pflegen seit Jahren ein demonstrativ enges Verhältnis. (20.05.2026) REUTERS/Maxim Shemetov

Bild 5 von 6. Xi und Putin haben sich zuerst im kleineren Rahmen getroffen, es folgen Gespräche der beiden Delegationen. (20.05.2026). Bildquelle: REUTERS/Maxim Shemetov. 5 / 6 Legende: Xi und Putin haben sich zuerst im kleineren Rahmen getroffen, es folgen Gespräche der beiden Delegationen. (20.05.2026) REUTERS/Maxim Shemetov

Bild 6 von 6. Eine Erinnerung an das Treffen und die Freundschaft? In China werden Souvenir-Teller mit den Porträts von Xi Jinping und Wladimir Putin verkauft. (19.05.2026). Bildquelle: EPA/JESSICA LEE. 6 / 6 Legende: Eine Erinnerung an das Treffen und die Freundschaft? In China werden Souvenir-Teller mit den Porträts von Xi Jinping und Wladimir Putin verkauft. (19.05.2026) EPA/JESSICA LEE Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Mittelpunkt des Besuchs stehen Gespräche über die Beziehungen zwischen China und Russland sowie internationale und regionale Fragen. Auch die Unterzeichnung zahlreicher bilateraler Dokumente ist vorgesehen. Insgesamt sollen rund 40 Vereinbarungen unterzeichnet werden.

Chinakorrespondent: Wie eng ist die Freundschaft wirklich? Box aufklappen Box zuklappen Einschätzung von SRF-Chinakorrespondent Samuel Emch: «Die beiden Machthaber haben sich bereits rund vierzig Mal getroffen, da gibt es sicher ein gutes Einvernehmen. Auch das chinesische Staatsfernsehen spricht davon, dass ein alter Freund von Xi zu Besuch sei. Trotzdem ist die Beziehung primär politisch und nicht persönlich: Die beiden Länder teilen die Haltung gegenüber dem Westen und sind noch näher aneinandergerückt, nachdem Russland in der Ukraine einmarschiert ist.»

Xi und Putin haben sich zuerst im kleineren Rahmen getroffen, es folgen Gespräche der beiden Delegationen. Xi erklärte kurz nach dem Gespräch mit Putin, dass die Beziehungen von China und Russland «in eine neue Phase eingetreten» seien, Putin erklärte, die Gespräche seien «substantiell» gewesen.

Zuerst Trump, jetzt Putin

Putins Besuch sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil Xi erst in der vergangenen Woche Trump in Peking empfangen hatte. Die Reise des russischen Präsidenten war nach Kremlangaben allerdings bereits zuvor geplant worden. Der Besuch ermöglicht Peking, zwei Botschaften zugleich zu senden: China will die Beziehungen zu den USA nach dem Trump-Besuch stabilisieren, hält aber gleichzeitig an der engen Partnerschaft mit Russland fest.

Legende: Xi hatte Trump mit vielen freundlichen Worten empfangen und ihn zum Abschluss auch nach Zhongnanhai eingeladen, dem abgeschirmten Sitz der chinesischen Führung. Umso genauer dürfte nun beobachtet werden, wie Xi den russischen Präsidenten empfängt. (14.05.2026) Reuters/Kenny Holston

Anlass ist auch der 25. Jahrestag des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Russland.

Putin sichert Xi Energielieferungen zu

Putin hat beim Treffen mit Xi die Bedeutung Russlands als verlässlicher Energielieferant in Krisenzeiten hervorgehoben. «Vor dem Hintergrund der Krise im Nahen Osten behält Russland weiterhin seine Rolle als zuverlässiger Lieferant von Rohstoffen bei, während China als verantwortungsbewusster Abnehmer dieser Rohstoffe auftritt.» Er lud Xi auch zum Gegenbesuch 2027 nach Russland ein.

Legende: Russland ist nach Moskauer Regierungsangaben führender Energieexporteur für China: Im Jahr 2025 wurden 101 Millionen Tonnen Erdöl und 49 Milliarden Kubikmeter Erdgas über Pipelines und in Form von Flüssigerdgas geliefert. (04.06.2023) REUTERS/Alexander Manzyuk

Mit Blick auf die Nahost- und Golfregion sagte Xi nach chinesischen Angaben, es sei ein umfassender Waffenstillstand dringend nötig, Verhandlungen seien besonders wichtig. Eine frühe Lösung des Konflikts könne helfen, Störungen der Energieversorgung, der Lieferketten und der internationalen Handelsordnung zu verringern.

Grosse Projekte geplant

Priorität bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit hätten ausserdem «grosse gemeinsame Projekte der Industrie, in der Landwirtschaft, im Verkehrswesen und natürlich im Bereich der Hochtechnologie», sagte Putin.

Er unterstrich zudem die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Russland und China in angespannten Zeiten. Die Beziehungen seien einer «der wichtigsten stabilisierenden Faktoren auf der internationalen Bühne».

Xi sagte, die Welt stehe angesichts der veränderten internationalen Lage vor der Gefahr, zum Recht des Stärkeren zurückzufallen. China unterstütze eine weitere Verlängerung des Vertrags über gute Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit mit Russland und wolle die strategische Zusammenarbeit mit Moskau weiter entschlossen vorantreiben.