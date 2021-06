Livia Leu über die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA. Auch das präsidiale Treffen in Genf spielt eine Rolle.

Livia Leu: USA haben Vertrauen in die Schweiz

Staatssekretärin in Washington

Acht Monate lang war sie die EU-Chefunterhändlerin. Doch nun, nachdem die Verhandlungen zum EU-Rahmenabkommen abgebrochen wurden, hat die hohe Diplomatin Zeit für anderes. Diese Woche drehte Livia Leu eine Runde in Washington, um über die US-schweizerischen Beziehungen zu sprechen.

Die USA seien die wichtigste Handelspartnerschaft für die Schweiz ausserhalb Europas. Ob diese Beziehung nun noch wichtiger wird, nachdem die Verhandlungen mit der EU gescheitert sind, will Leu so nicht einschätzen. Man müsse das unabhängig voneinander sehen.

Schweiz als Vertrauensbasis

Die Staatssekretärin ist nach Washington gekommen, um Kontakte im US-Aussenministerium und im Weissen Haus zu knüpfen. Im Vordergrund sei das Thema Iran gestanden. Die Schweiz wirkt seit gut 40 Jahren als konsularische Schutzmacht des Irans und der USA. Auch bei den derzeitigen indirekten Gesprächen der Staaten zu einer möglichen Neuverhandlung des Atomabkommens spielt die Schweiz im Hintergrund eine Rolle.

Davon profitiere auch die Schweiz, sagt Leu. Das Vertrauen, das die USA über die vielen Jahre hinweg in die Schweiz aufgebaut habe, biete der Schweiz natürlich auch in den USA gute Zugänge.

Präsidiales Treffen in Genf als gutes Zeichen

Im Moment sieht die Staatssekretärin wenig Grund zur Sorge, dass sich das Verhältnis zu den USA trüben könnte – auch wenn Präsident Joe Biden vor einem Monat die Schweiz als Steueroase bezeichnete. Doch dieses Missverständnis habe man klären können, sagt Leu. Sie habe in Washington nochmals betont, dass der Schweizer Finanzplatz nun internationalen Standards entspreche.

Dass das Treffen von Präsident Joe Biden und Präsident Wladimir Putin am kommenden Mittwoch in Genf stattfindet, hält die 60-jährige Diplomatin für erfreulich. Nicht zuletzt, weil damit auch ein präsidiales Treffen mit der Schweizer Regierung möglich wird. Mit einem neuen Präsidenten, der noch am Anfang steht, sei dieses Treffen wichtig.

Ob sie beim Treffen in Genf selbst dabei sein wird, wisse sie noch nicht. Aber sie hoffe es.