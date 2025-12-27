Bei einem Verkehrsunfall auf einer Schnellstrasse in Japan kamen am späten Freitagabend zwei Menschen ums Leben und 26 wurden verletzt.

Grund für das Unglück war wohl ein starker Schneefall.

Insgesamt waren 57 Fahrzeuge involviert, wie der japanische Sender NHK berichtet.

Die Autobahnpolizei der Präfektur Gunma teilte mit, dass der Unfall auf der Kan-etsu-Schnellstrasse geschah, als zwei Lastwagen in der Stadt Minakami, etwa 160 Kilometer nordwestlich von Tokio, miteinander kollidierten.

Ein erster Crash blockierte Teile der Schnellstrasse, und die dahinter fahrenden Autos konnten auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr bremsen.

Am hinteren Ende der Massenkarambolage brach ein Feuer aus. zehn Fahrzeuge fingen Feuer, einige brannten vollständig aus. Das Feuer wurde etwa sieben Stunden später gelöscht, teilte die Polizei mit.

Legende: Ausgebrannte und ineinander verkeilte Fahrzeuge von oben. Keystone

Behörden warnten vor Schneefall

Eine 77-jährige Frau aus Tokio starb in einem PKW, später wurde eine verkohlte Leiche aus dem Fahrersitz eines ausgebrannten Lastwagens geborgen, teilte die Polizei mit. Von den 26 Verletzten befinden sich fünf in ernstem Zustand, teilte die Polizei mit.

Am späten Freitag, als viele Japaner ihre Jahresend- und Neujahrsfeiertage begannen, galt eine Starkschneewarnung, und es soll geschneit haben. Die Polizei geht davon aus, dass die rutschige Fahrbahn eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnte.

Teile der Schnellstrasse blieben für polizeiliche Ermittlungen, die Bergung und die Reinigung der Trümmer gesperrt.