Gegen 10’000 reiche Britinnen und Briten würden das Land noch vor dem kommenden Frühjahr verlassen, sollten die Steuersätze auf Vermögen, Kapitalgewinnen oder Erbschaften stark angehoben werden. Das schätzt die Londoner Steuerberatungsfirma Henley & Partners.

Weltweit seien mit 128’000 Millionärinnen und Millionäre so viele aus Steuergründen am Umziehen wie noch nie, so Henley & Partners. Beliebteste Steueroasen sind, gemäss einer Studie des Beratungsbüros, die Vereinigten Arabischen Emirate mit schätzungsweise 6‘700 Zuzügen im laufenden Jahr. 3‘800 Steuerflüchtlinge würden in die USA ziehen, 3‘500 nach Singapur. Die Schweiz ist gemäss Henley & Partners mit schätzungsweise 1‘500 einwandernden Steuer-Millionären auf Platz 7 der beliebtesten Länder für Steuerflüchtlinge.

«Das klingt nach einer exakten Wissenschaft, ist es aber nicht», mahnt Finanzwissenschaftler Andy Summers von der London School of Economics and Political Science (LSE) zur Vorsicht. «Unsere Forschungen zeigen, dass nur ein kleiner Teil der vermögenden Menschen, die eine Steuerflucht prüfen, schliesslich auch tatsächlich auswandern.» Denn die rechtliche und politische Stabilität, die kulturell sowie privat vertraute Umgebung, die guten Schulen oder das familiäre Umfeld würden oft den Ausschlag geben, im Land zu bleiben. Und: «Wer so viel Vermögen hat, hat seine Steuern meist seit längerem optimiert – mit Grundeigentum, Trusts oder Stiftungen. Da fallen die Änderungen gewisser Steuersätze nicht so stark ins Gewicht, dass eine Auswanderung die einfachste und schnellste Lösung wäre.»