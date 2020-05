Das Südchinesische Meer ist für die südostasiatischen Staaten vor allem wegen seiner reichen Fischgründe und der Öl- und Gasvorkommen wichtig. Für China ist es zudem eine Art militärische Pufferzone vor seiner Küste. In dem Gebiet gibt es immer wieder Spannungen wegen des wachsenden Einflusses Chinas in der Region. Zuletzt bedrohte ein Marineschiff der Chinesen ein Schiff der philippinischen Marine.

In den vergangenen zwei Monaten kam es zudem zu Spannungen vor der Küste Malaysias. Ein chinesisches Ölexplorationsschiff in Begleitung der Marine drang in malaysisches Gewässer ein, um Messungen in der Nähe einer malaysischen Bohrinsel durchzuführen. Im vergangenen Jahr verärgerten die Chinesen mit Messungen für Öl und Gas auch Vietnam.

Obwohl mehrere südostasiatische Staaten mit China im Streit um die Hoheitsrechte im Südchinesischen Meer liegen, treten sie nicht als geeinter Block gegen die Grossnation auf. Mit gezielter Wirtschaftshilfe und Drohgebärden hat China den südostasiatischen Zusammenhalt erfolgreich gesprengt. (wenk)