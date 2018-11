Legende: Video Spanien will Brexit-Deal platzen lassen abspielen. Laufzeit 01:15 Minuten.

Spanien will Brexit-Deal platzen lassen

Sofern es keine Änderungen am Vertrag über den Austritt Grossbritanniens aus der EU gebe, werde Spanien dem Abkommen nicht zustimmen. Dies bekräftigte der spanische Regierungschef Pedro Sánchez nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin May am Donnerstagabend auf Twitter.

Mittlerweile zeichnet sich nach Darstellung des Regierungschefs von Gibraltar aber eine Einigung ab. «Wir haben sehr hart gearbeitet und in der Tat mit den spanischen Kollegen eine Einigung über die Rolle von Gibraltar im Rückzugsprozess erzielt», sagte Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo der BBC. Von Seiten Spaniens steht allerdings eine Bestätigung noch aus.

Spanien fordert beim britischen Territorium Gibraltar seit Tagen die Festschreibung eines Veto-Rechts bei allen künftigen Entscheidungen zum Gebiet. Die Verhandlungen über den Status des Territoriums sollen weiterhin nur zwischen Spanien und Grossbritannien stattfinden.

Andernfalls droht die Regierung in Madrid mit einem Nein zum Bexit-Abkommen, den die EU und Grossbritannien am Sonntag beim Sondergipfel beschliessen wollen.