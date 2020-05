Die Aussenminister Griechenlands, Frankreichs, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägyptens und Zyperns hatten Ankara am Montag dazu aufgefordert, die Souveränitätsrechte aller Staaten im östlichen Mittelmeer zu respektieren.

Sie verurteilten erneut türkische Bohrungen nach Erdgas in der Ausschliesslichen Wirtschaftszone Zyperns (AWZ), die Ankara ohne die Genehmigung der Regierung in Nikosia fortsetzt. Die fünf Staaten riefen die Türkei zudem dazu auf, sich nicht in den Bürgerkrieg in Libyen einzumischen und das UN-Waffenembargo zu respektieren. (sda)