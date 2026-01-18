 Zum Inhalt springen

Streit um Grönland Merz äussert Entschlossenheit +++ Sánchez sorgt sich um Nato

18.01.2026, 14:30

Themen in diesem Newsticker

  • SRF-Korrespondentin: «Drohungen sorgen für wachsende Unruhe»
  • Grönlands Hauptstadt im Blitzlichtgewitter
  • Deutschlands Vizekanzler Klingbeil: nicht erpressen lassen
  • Irlands Premier: EU würde neue US-Zölle vergelten
  • Kanzler Merz: «Geschlossen und geeint an der Seite Dänemarks»
  • Grönlandfrage als Zündstoff fürs WEF
  • Spaniens Ministerpräsident: US-Invasion würde Putin freuen
  • Grönland dankt Unterstützern
  • Diese Optionen haben die Europäer
  • Das steht für die Nato auf dem Spiel

SRF 4 News, 18.01.2026, 14 Uhr

