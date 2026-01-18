SRF-Korrespondentin: «Drohungen sorgen für wachsende Unruhe»

Grönlands Hauptstadt im Blitzlichtgewitter

Deutschlands Vizekanzler Klingbeil: nicht erpressen lassen

Irlands Premier: EU würde neue US-Zölle vergelten

Kanzler Merz: «Geschlossen und geeint an der Seite Dänemarks»

Grönlandfrage als Zündstoff fürs WEF

Spaniens Ministerpräsident: US-Invasion würde Putin freuen

Grönland dankt Unterstützern

Diese Optionen haben die Europäer