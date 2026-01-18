- Im Streit um Grönland hat US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt.
- Ab dem 1. Februar sollen neue Zölle in Höhe von 10 Prozent gelten. Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der dänischen Arktisinsel erzielt werde.
- In einer gemeinsamen Erklärung monieren Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Grossbritannien, dass die Zollandrohungen die transatlantischen Beziehungen gefährdeten.
- Heute am späteren Nachmittag wollen sich Vertreterinnen und Vertreter der EU in Brüssel zu einer Sondersitzung treffen, um über das weitere Vorgehen im Streit mit den USA um Grönland zu beraten.
Themen in diesem Newsticker
- SRF-Korrespondentin: «Drohungen sorgen für wachsende Unruhe»
- Grönlands Hauptstadt im Blitzlichtgewitter
- Deutschlands Vizekanzler Klingbeil: nicht erpressen lassen
- Irlands Premier: EU würde neue US-Zölle vergelten
- Kanzler Merz: «Geschlossen und geeint an der Seite Dänemarks»
- Grönlandfrage als Zündstoff fürs WEF
- Spaniens Ministerpräsident: US-Invasion würde Putin freuen
- Grönland dankt Unterstützern
- Diese Optionen haben die Europäer
- Das steht für die Nato auf dem Spiel