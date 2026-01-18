- Im Streit um Grönland hat US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt.
- Ab dem 1. Februar sollen neue Zölle in Höhe von 10 Prozent gelten. Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der dänischen Arktisinsel erzielt werde.
- In einer gemeinsamen Erklärung monieren Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Grossbritannien, dass die Zollandrohungen die transatlantischen Beziehungen gefährdeten.
- Heute am späteren Nachmittag wollen sich Vertreterinnen und Vertreter der EU in Brüssel zu einer Sondersitzung treffen, um über das weitere Vorgehen im Streit mit den USA um Grönland zu beraten.
Themen in diesem Newsticker
- Dänischer Aussenminister besucht engste Verbündete
- Meloni: Gespräch mit Trump ist wichtig
- Warnung vor Eskalation – gemeinsame europäische Erklärung
