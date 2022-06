Der damalige US-Präsident Donald Trump wusste laut einer Zeugin über mögliche Gewalt am 6. Januar 2021 Bescheid.

Die ehemalige Mitarbeiterin des Weissen Hauses Cassidy Hutchinson belastet auch enge Vertraute von Trump.

Donald Trump habe am Tag des Kapitolsturms selbst zum Kapitol fahren wollen. Trotz massiver Sicherheitsbedenken.

Audio Aus dem Archiv: Plante Ex-Präsident Trump einen Staatsstreich? 07:02 min, aus Echo der Zeit vom 26.06.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 2 Sekunden.

Am 6. Januar 2021 stürmten Anhänger von Donald Trump das US-Kapitol. Trump habe bereits vor der Rede an seine Anhänger an diesem Tag von Waffen im Publikum gewusst. Das sagte Cassidy Hutchinson am Dienstag bei einer öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke. Hutchinson arbeitete im Weissen Haus für Trumps damaligen Stabschef Mark Meadows.

«Es ist mir egal, ob sie Waffen haben – sie sind nicht hier, um mich zu verletzen. Sie können von hier aus zum Kapitol marschieren. Nehmt die verdammten Metalldetektoren weg», zitierte Hutchinson Trump.

Legende: Wenn ein Präsident eine Rede hält, verlangt der Personenschutz, dass die Anwesenden Metalldetektoren passieren. Keystone

Das ist nicht der einzige Vorwurf der ehemaligen Mitarbeiterin des Weissen Hauses. Trump wollte wohl zum Kapitol fahren. Der Secret Service habe dies aus Sicherheitsgründen verhindern wollen. Daraufhin habe Trump versucht, dem Fahrer ins Lenkrad seiner Präsidentenlimousine zu greifen, sagte Hutchinson.

Reagiert haben soll er mit den Worten: «Ich bin der verdammte Präsident – fahren Sie mich sofort zum Kapitol.» Hutchinson berief sich bei ihren Aussagen auf Berichte von Regierungsbeamten.

Legende: Cassidy Hutchinson belastet den ehemaligen republikanischen US-Präsidenten Donald Trump. Keystone

Trump bestreitet die Aussagen. Auf Truth, seiner Social-Media-Plattform, schreibt er: «Ihre gefälschte Geschichte, dass ich versucht habe, das Lenkrad der Limousine des Weissen Hauses zu ergreifen, um sie zum Kapitol zu lenken, ist ‹krank› und ‹betrügerisch›».

Der Anwalt von Hutchinson verteidigt sie auch auf Twitter.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um Bidens Wahlsieg zu zertifizieren. Bei den Krawallen kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Der Angriff erschütterte das Land. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg bestohlen sei.