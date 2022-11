Stewart Rhodes, Anführer der rechtsextremen Miliz «Oath Keepers», ist der aufrührerischen Verschwörung schuldig gesprochen worden.

Rhodes wurde in der Hauptstadt Washington zusammen mit Mitangeklagten von einer Geschworenenjury verurteilt.

Das Strafmass wird zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.

09:12 Video Aus dem Archiv: Aufarbeitung des Sturms auf das Kapitol Aus 10 vor 10 vom 05.01.2022. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 12 Sekunden.

Am 6. Januar 2021 stürmten Anhänger von Donald Trump das US-Kapitol und wollten die Machtübergabe an Joe Biden verhindern. Eine Geschworenenjury befand nun Stewart Rhodes und die Mitangeklagten für schuldig. Der Straftatbestand lautet aufrührerische Verschwörung. In der Justizgeschichte der USA ist dieser bis anhin nur sehr selten anerkannt worden.

Das sind die «Oath Keepers» Box aufklappen Box zuklappen Die «Oath Keepers sind eine rechtsextreme Miliz der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie wurde 2009 vom nun verurteilten Stewart Rhodes gegründet. Oftmals rekrutiert die Miliz ihre Mitglieder aus dem Kreis von aktiven oder ehemaligen Polizistinnen und Polizisten. Auch verbreitet sind Feuerwehrleute oder Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter innerhalb der Organisation.

Am Anfang des Jahres hatte das US-Justizministerium gegen Rhodes und weitere Anhänger der «Oath Keepers» Anklage erhoben. Sie hätten teilweise am Angriff selbst teilgenommen oder koordinative Arbeiten erledigt. Zudem sollen die Angeklagten im Vorfeld Waffen organisiert und Trainings für Kampftechniken veranstaltet haben. Rhodes behauptete während des Prozesses, keine Pläne für einen Angriff aufs Kapitol geschmiedet zu haben.

Legende: «Oath Keepers»-Anführer Stewart Rhodes während eines Hearings des Kapitol-Ausschusses REUTERS/Jonathan Ernst

Vor der Attacke hatte Donald Trump seine Anhänger in einer Ansprache zum Sturm angestachelt. Im Zuge des Angriffs aufs Kapitol haben fünf Menschen ihr Leben verloren.

Hohes Strafmass möglich

In den USA kann für aufrührerische Verschwörung eine Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Haft verhängt werden, wie das Justizministerium erklärt. Das Strafmass für den Anführer der Milizorganisation «Oath Keepers» wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.