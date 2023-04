Nicht nur wegen der Untersuchungen zum Angriff auf das US-Kapitol ist Ex-Präsident Donald Trump juristisch in der Bredouille. Erst am Mittwoch warf ihm die US-Autorin Jean Carroll in einem Zivilprozess Sexualverbrechen vor. Trump habe sie Mitte der 1990er-Jahre vergewaltigt, sagte sie vor einem Gericht in New York. In einem anderen Fall in New York, bei dem es um Schweigegeldzahlungen Trumps an eine Pornodarstellerin geht, wurde gegen den Ex-Präsidenten Anklage erhoben. Es ist das erste Mal, dass sich ein ehemaliger Präsident in einer Strafsache vor Gericht verantworten muss.

Darüber hinaus wird wegen Trumps Umgang mit geheimen Regierungsunterlagen ermittelt. Da er nach seinem Auszug aus dem Weissen Haus geheime Akten in seinem Privatanwesen aufbewahrte und diese auf Anfrage der Behörden nicht herausgeben wollte, könnte Trump sich strafbar gemacht haben. Im Bundesstaat Georgia untersucht die Staatsanwaltschaft zudem, ob sich Trump versuchter Wahlbeeinflussung schuldig gemacht hat. Trump stellt das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden gegen ihn als politisch motiviert dar. Der Republikaner bewirbt sich für die US-Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr erneut um das höchste Staatsamt.