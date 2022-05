Der Krieg werde nicht in Mariupol und wahrscheinlich auch nicht in der Region Donbass in der Ostukraine entschieden, sagt Franz-Stefan Gady vom Londoner Strategieinstitut IISS. «Der Krieg wird früher oder später vor allem auf politischer Ebene entschieden werden; wenn die eine oder die andere Seite sich letztendlich eingesteht, dass dieser Krieg nicht mehr fortgesetzt werden kann. Davon sind wir aber noch lange, lange entfernt.»