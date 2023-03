Legende: Die ikonischen Twin Tower des World Trade Centers in New York stürzten am 11. September 2001 ein. Keystone/DPA/Hubert Michael Boesl

Als anschauliches Beispiel für die verschiedenen Dimensionen der Täuschung nennt Militärexperte Mantovani die Terroranschläge des 11. September 2001 in den USA. Bei den koordinierten Flugzeugentführungen und nachfolgenden Selbstmordattentaten starben 2996 Menschen – die meisten davon, als zwei der Flugzeuge in die Türme des World Trade Center in New York flogen.

«Den Attentätern gelang es, zu Zeitpunkten und an Orten zuzuschlagen, die die Gegenseite völlig überraschten», sagt Mantovani. «Dies auf eine Weise – nämlich mit Flugzeugen –, mit der die Gegenseite nicht ernsthaft gerechnet hatte.» Die Schadenfreude sei zwar zunächst auf Seiten von Bin Ladens Terrornetzwerks Al-Kaida gewesen, so der ETH-Experte. «Sie verlor danach aber ihre Machtbasis in Afghanistan und wurde später auch als nicht-staatliche Organisation zerschlagen.»