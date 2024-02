Wahlstimmen in El Salvador werden neu ausgezählt

Nach den Präsidentschaftswahlen in El Salvador müssen zahlreiche abgegebene Stimmen neu ausgezählt werden.

Grund dafür seien technische Probleme, wie die zuständige Behörde mitteilt.

Wegen technischer Probleme müssten knapp 30 Prozent der für die Präsidentenwahl genutzten Wahlurnen und alle Urnen der Parlamentswahl in dem mittelamerikanischen Land überprüft werden, kündigte die Präsidentin des Obersten Wahlgerichts, Dora Martínez, am Montag (Ortszeit) an.

Nach Auszählung von 70 Prozent der Stimmen hatte der umstrittene Staatschef Nayib Bukele am Montagmorgen (Ortszeit) mit 83 Prozent in Führung gelegen. Seitdem wurden die Ergebnisse im elektronischen System der Wahlbehörde allerdings nicht mehr aktualisiert.

Gravierende Verzögerungen bei der Parlamentswahl

Bei der Parlamentswahl waren die Verzögerungen noch gravierender: Nur fünf Prozent der Stimmen wurden bislang ausgezählt. Medien berichteten von Problemen wie einer Stimmendopplung beim Hochladen der Daten in das elektronische System.

Präsident Bukele hatte sich bereits vor Bekanntgabe der ersten Ergebnisse zum Wahlsieger erklärt. Ausserdem habe seine Partei Nuevas Ideas (Neue Ideen) mindestens 58 der 60 Sitze im Parlament errungen, verkündete er. Der konservative Staatschef ist für sein hartes Vorgehen gegen die Kriminalität und seinen autoritären Kurs bekannt.

Legende: Der amtierende Präsident Nayib Bukele erklärte sich bereits zum Wahlsieger. Offizielle Resultate liegen noch nicht vor. Keystone/Bienvenido Velasco

Eigentlich untersagt die Verfassung El Salvadors die direkte Wiederwahl des Präsidenten. Regierungstreue Verfassungsrichter liessen aber eine Kandidatur Bukeles zu.