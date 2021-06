Der Westen der USA brütet unter einer Hitzewelle – vielerorts mit Temperaturen von mehr als 45 Grad Celsius.

In den US-Gliedstaaten Kalifornien, Nevada, Arizona und Utah ist am Freitag und Samstag mit rekordverdächtigen Temperaturen zu rechnen.

Der nationale Wetterdienst warnte vor «gefährlicher und exzessiver Hitze» in weiten Teilen der Staaten.

Laut Vorhersage sollte das Thermometer in Nevadas Casino-Stadt Las Vegas am Freitag Werte zwischen 45 und 48 Grad anzeigen. Für Phoenix, die Hauptstadt Arizonas, sagten Meteorologen Temperaturen von bis zu 46 Grad voraus. Am Donnerstag (Ortszeit) hatten Wetterbehörden dort bereits rekordverdächtige Werte von 47.7 Grad gemessen. Der Death Valley National Park in Kalifornien erreichte bereits am Mittwoch 54 Grad.

Sorge um die Stromversorgung

Die Klimaanlagen in Privathaushalten und Unternehmen wurden für das Stromnetz spürbar aufgedreht – die Staaten Texas und Kalifornien riefen die Bewohner dazu auf, während der Stromspitzen zu sparen, um Stromausfälle zu vermeiden.

«Die Hilfe der Öffentlichkeit ist unerlässlich, wenn extreme Wetterbedingungen oder Faktoren ausserhalb unserer Kontrolle das Stromnetz übermässig belasten», sagte Elliot Mainzer, Geschäftsführer des Stromkonzerns California ISO, der das Stromnetz in den meisten Teilen Kaliforniens betreibt. In Texas wird erwartet, dass der Stromverbrauch-Rekord erneut gebrochen wird, der am Montag aufgestellt wurde.

Kalifornien und Texas haben bereits in der Vergangenheit kontrollierte Stromausfälle verfügt, um grössere Zusammenbrüche des Netzes zu verhindern – in Kalifornien während einer Hitzewelle im August 2020 und Texas während eines aussergewöhnlichen Frostes im Februar 2021.

Sorge auch vor Bränden

Der nationale Wetterdienst hat für den gesamten Südwesten eine Warnung mit roter Flagge über den Südwesten herausgegeben, um vor Feuergefahr zu warnen. Es gab bereits grössere Brände in der gesamten Region, diese konnten jedoch grösstenteils eingedämmt werden.

Es wird nun erwartet, dass eine Kaltfront im Verlauf des Sonntags eine Entspannung bringen könnte. Davor erwartet die Bewohner des Südwestens jedoch noch der Höhepunkt der Hitzewelle.