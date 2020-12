Die Untersuchungskommission hatte den Terroristen Brenton Tarrant in seiner Zelle befragt. Danach hat der Australier schon als Kind rassistisches Verhalten gezeigt, vor allem in Bezug auf die Einwanderung und den Zuzug von Muslimen in westliche Länder. Schliesslich «mobilisierte er zur Gewalt», heisst es im Bericht.

Tarrant nutzte mehrere hunderttausend Dollar, die ihm sein Vater Rodney vor dessen Selbstmord im April 2010 gegeben hatte, um ausgedehnte Reisen zu unternehmen. Entgegen früherer Berichte gäbe es jedoch keine Hinweise darauf, dass er sich auf seinen Reisen mit extremistischen Gruppen traf, potenzielle Ziele ausspionierte oder an extremistischen Schulungen teilnahm.

Die Untersuchung gelangt zum Schluss, dass die Reisen seine rassistischen Ansichten nicht in grossem Masse schürten.

Er sei ein Anhänger und prominenter Kommentator auf den Facebook-Seiten der in Australien ansässigen rechtsextremen Gruppen United Patriots Front und The True Blue Crew gewesen, hält der Bericht fest.

Er besuchte auch die umstrittenen Online-Bulletin Boards 4chan und 8chan. Eine Kopie des Manifests des Osloer Rechtsterroristen Anders Behring Breivik wurde später auf einer von Tarrants Speicherkarten gefunden.