Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

LGBTIQ-Personen und -Anlässe könnten weltweit potenzielle Terrorziele darstellen, wie das US-Aussendepartement in einer Reisewarnung mitteilt.

US-Sicherheitsbehörden warnten insbesondere im Vorfeld des «Pride Month»: Terrororganisationen könnten entsprechende Pride-Veranstaltungen ins Visier nehmen.

Die US-Regierung ruft ihre Bürgerinnen und Bürger auf der ganzen Welt zu Wachsamkeit auf, denn: LGBTIQ-Personen und -Anlässe könnten weltweit potenzielle Ziele für Terrorismus darstellen.

Legende: Im Juni, dem «Pride Month», werden wieder vielerorts Regenbogenfahnen gehisst (hier: die Intersex Inclusive Pride Flag von Valentino Vecchietti). Die USA mahnen ihre Bürgerinnen und Bürger zu Wachsamkeit an entsprechenden Anlässen. Keystone/Filip Singer/Symbolbild

«Aufgrund der Möglichkeit von Terroranschlägen, Demonstrationen oder gewalttätigen Aktionen gegen US-Bürger oder deren Interessen rät das Aussenministerium US-Bürgern in Übersee zu erhöhter Vorsicht», so das US-Aussenministerium in einer Reisewarnung. Das Risiko solcher Angriffe habe zugenommen. Bürgerinnen und Bürger der USA sollen beispielsweise bei Pride-Veranstaltungen wachsam sein. Konkrete Hinweise auf derlei Pläne teilte das Aussendepartement keine mit.

Die US-Sicherheitsbehörden haben kürzlich bereits davor gewarnt, dass Terrororganisationen während des Pride-Monats Juni LGBTIQ-Anlässe in den USA ins Visier nehmen könnten.