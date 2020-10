Die Häufigkeit dschihadistisch motivierter Terroranschläge in Europa hat bis 2019 stetig abgenommen. Demgegenüber sind im ersten Halbjahr 2020 bereits mehr Gewalttaten als 2019 zu verzeichnen, wobei es sich grossmehrheitlich um von Einzeltätern mit Messern verübte Anschläge handelt. Zu diesen Terroranschlägen gehört mutmasslich auch das Tötungsdelikt in Morges/VD am 12. September 2020. In der Schweiz wäre es der erste Terroranschlag seit 2011 (Swissnuclear in Olten/SO) und der erste mit dschihadistischer Motivation.

Der geringen Anzahl erfolgreicher Anschläge stehen mehrere Verhaftungen von Terrorverdächtigen in Europa gegenüber. So zum Beispiel im Dezember 2019 in Dänemark, im Januar 2020 in Frankreich und im April 2020 in Deutschland und in Spanien. Eine geringe Anzahl dschihadistisch motivierter Terroranschläge bedeutet daher nicht per se, dass die Bedrohung kleiner geworden ist, sondern verdankt sich auch der zunehmenden Effizienz der Sicherheitskräfte.