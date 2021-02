Der mutmassliche Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Drei Mitangeklagte erhielten im Prozess vor einem Gericht im Bundesland Niedersachsen Haftstrafen zwischen gut vier und acht Jahren.

Das Gericht erklärte den mutmasslichen Chef wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrororganisation für schuldig.

Der 37-jährige Hassprediger aus dem Irak und sein Netzwerk haben nach Überzeugung der Richter junge Leute vor allem im Ruhrgebiet im Land Nordrhein-Westfalen sowie in Niedersachsen radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete nach Syrien und in den Irak geschickt.

Einer von ihnen soll in seiner Wohnung in Dortmund den Islamisten beherbergt haben, der 2016 einen Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verübte.