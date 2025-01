Ähnlich wie SpaceX will auch das Unternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos Nutzlasten wie Satelliten für zahlreiche Kunden ins All bringen. Dessen neue Rakete «New Glenn» startete am Donnerstag zu ihrem ersten Testflug ins All. Sie erreichte die geplante Erdumlaufbahn. Die Rückkehr der wiederverwendbaren Antriebsstufe zur Erde klappte im ersten Anlauf allerdings nicht.

Musk gratulierte Bezos nach dem Testflug dazu, «die Erdumlaufbahn beim ersten Versuch erreicht» zu haben. Die neue Orbitalrakete von Blue Origin verschärft die Rivalität zwischen Musk, dem reichsten Menschen der Welt, und Bezos, dem zweitreichsten. Bisher wird die kommerzielle Raumfahrt von Musks Firma SpaceX dominiert: Sowohl kommerzielle Satellitenbetreiber als auch das Pentagon und die US-Raumfahrtbehörde Nasa nutzen die Falcon-9- und Falcon-Heavy-Raketen von SpaceX, um Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS oder Satelliten ins All zu bringen.