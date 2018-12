Die möglichen Szenarien nach dem Entscheid der konservativen britischen Parlamentarier in der Übersicht.

Theresa May zittert

1. May gewinnt die Misstrauensabstimmung: Spricht die Mehrheit der insgesamt 317 konservativen Abgeordneten Theresa May heute Abend (Ergebnis wird gegen 22 Uhr erwartet) das Vertrauen aus, so kann die Premierministerin ein Jahr lang nicht mehr herausgefordert werden.

2. May verliert; ein Kandidat für die Nachfolge (als Parteichef und Premierminister): Der Parteivorsitz muss neu besetzt werden. Einigen sich die konservativen Parlamentsabgeordneten auf einen Kandidaten, so dürfte dies relativ rasch, innert Tagen, geschehen.

3. Zwei Kandidaten: Länger dauert es, wenn zwei Kandidaten um Mays Nachfolge kämpfen. Dann muss der Sieger in einer Briefwahl durch die Parteimitglieder bestimmt werden.

4. Drei oder mehr Kandidaten: Die konservativen Parlamentarier müssen in geheimer Wahl zwei Kandidaten bestimmen. Anschliessend küren die Parteimitglieder in einer brieflichen Wahl den Sieger. Dieser Prozess könnte sich über mehrere Wochen hinziehen.