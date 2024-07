Legende: Getty Images/Irina K.

In der Schweiz will der Nationalrat elektronische Einwegzigaretten verbieten. Die grosse Kammer hat in der Sommersession eine entsprechende Motion des Waadtländer Grünen-Nationalrats Christophe Clivaz angenommen. Der Bundesrat soll das Bundesgesetz über Tabakprodukte und elektronische Zigaretten so anpassen, dass die sogenannten «Puff Bars» in der Schweiz nicht mehr zum Verkauf angeboten werden dürfen.

Diese seien aufgrund ihrer vielen Geschmackssorten und ihrer schönen Einfärbung attraktiv für junge Menschen und würden demnach immer beliebter, sagte Clivaz im Rat. 2022 seien bereits zehn Millionen Stück importiert worden.

Die «Puff Bars» würden nach ihrer Verwendung mitunter in Seen oder auf Wiesen und im Müll landen und so die Umwelt verschmutzen. Dies verursache Kosten in Millionenhöhe. Hinzu komme der gesundheitliche Aspekt: Fachleute in der Prävention seien alarmiert, da die «Puffs» schnell abhängig machen würden. Ausserdem seien die gesundheitlichen Auswirkungen der Einwegzigaretten nur unzureichend erforscht.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider votierte im Rat vergeblich gegen ein aus Sicht des Bundesrats verfrühtes Verbot. Als Nächstes muss der Ständerat über ein Verbot für die beliebten «Puff Bars» entscheiden.