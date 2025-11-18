Nach dem Tod einer vierköpfigen Hamburger Familie in Istanbul belastet ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin laut Medienberichten weiter das Hotel.

Darin werde erklärt, dass der Tod der Familie vorrangig durch eine chemische Vergiftung im Hotel verursacht worden sei, berichtete der Staatssender TRT unter Berufung auf das nicht abschliessende Dokument.

Die Wahrscheinlichkeit einer Lebensmittelvergiftung werde als gering eingestuft. Die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen.

Nachdem die Mutter und ihre zwei kleinen Kinder vergangene Woche in Istanbul gestorben waren, starb am Montagabend auch der Vater in einem Istanbuler Spital, wie Behörden mitteilten. Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung.

Sie gingen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach, die gemäss Berichten bei der Bekämpfung von Ungeziefer im Hotel der Familie verwendet wurden. Proben der verwendeten Chemikalien sollen noch untersucht werden, so TRT.

Verkäufer und Café-Besitzer festgenommen

Inzwischen wurden elf Verdächtige festgenommen. Gegen vier von ihnen wurde laut der Nachrichtenagentur Anadolu am Montagabend Haftbefehl erlassen. Dabei handelte es sich um Verkäufer von Süssigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokoreç) sowie um einen Besitzer eines Cafés. Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Familie hatte bei den Verdächtigen gegessen.