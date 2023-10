Tote in Spital

Was ist passiert? Eine Rakete ist in einem Spital im Gazastreifen eingeschlagen und hat dabei grossen Schaden hinterlassen. Nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums seien etwa 500 Menschen getötet und mehrere Hundert Menschen verletzt worden. Israel bezweifelt jedoch diese Zahl, denn nach ihren Informationen hätte die Rakete vor allem auf dem Parkplatz eingeschlagen. Unbestritten ist dagegen, dass das Al-Ahli-Spital in Gaza-Stadt seit Tagen stark überbelegt war. Viele Personen hatten sich dorthin begeben, die bei den israelischen Bombardierungen der letzten Tage verletzt worden waren. Auch vor dem Spital hatten zahlreiche obdachlos gewordene Leute Zuflucht gesucht.

Legende: Verletzte müssen in einem Spital behandelt werden. Reuters/ABED KHALED

Wer hat die Rakete abgefeuert? Israel und Palästina geben sich gegenseitig die Schuld. Die Hamas sagen, es sei eine israelische Rakete gewesen und auch der Präsident Palästinas, Mahmud Abbas, spricht davon, dass Israel alle roten Linien überschritten habe. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht dagegen von einem Akt von «barbarischen Terroristen» in Gaza, die das Spital angegriffen hätten: «Diejenigen, die unsere Kinder brutal ermordet haben, ermorden auch ihre eigenen Kinder.»

Israels Militär hat Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag in einem Spital im Gazastreifen verantwortlich sei. In einem veröffentlichten Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Dabei sollen Hunderte von Menschen getötet worden sein. Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe. Nach Angaben der Armee schlug dort stattdessen eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ein. Diese wies die Schuldzuweisung zurück.

Proteste in muslimischer Welt Box aufklappen Box zuklappen Nach einem Raketeneinschlag ist es in mehreren muslimisch geprägten Ländern zu spontanen Protesten gekommen. In der jordanischen Hauptstadt Amman versuchten Demonstranten zur israelischen Botschaft zu gelangen, wie die jordanische Nachrichtenagentur Petra meldete. Berichte über die Stürmung des Gebäudes wiesen jordanische Sicherheitskreise den Angaben nach zurück. Die Demonstranten seien aus dem Bereich entfernt worden. Vor dem israelischen Konsulat in der türkischen Millionenmetropole Istanbul versammelten sich zahlreiche Demonstranten. Einige schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten: «Nieder mit Israel!», wie eine Übertragung der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zeigte. Die Polizei war demnach mit einem Grossaufgebot vor Ort, um das Konsulat im Stadtteil Levent zu schützen. In den südlichen Vororten von Beirut strömten Augenzeugen zufolge Hunderte Hisbollah-Anhänger auf die Strassen und forderten, Tel Aviv zu bombardieren.

Wie reagiert die Schweiz? Das Aussendepartement hat den Raketenangriff im Gazastreifen verurteilt. In einem Beitrag auf X, früher Twitter, erinnert die Schweiz daran, dass Spitäler und Zivilisten gemäss humanitärem Völkerrecht geschützt werden müssen. Zudem wird eine gründliche Untersuchung gefordert. Die Schweiz reiht sich damit in eine Reihe anderer Nationen ein, die den Angriff ebenfalls verurteilen.

Wie beeinflusst der Raketeneinschlag die Reise von US-Präsident Joe Biden? Biden will heute Israel besuchen. Danach hätte in Jordanien ein Treffen mit Präsidenten der arabischen Welt stattfinden sollen. Dieses wurde abgesagt. Mahmud Abbas, der Präsident Palästinas, sagt, es sei zum jetzigen Zeitpunkt inakzeptabel, über andere Dinge als das sofortige Ende des Kriegs zu sprechen.

Guterres fordert Feuerpause Box aufklappen Box zuklappen UNO-Generalsekretär António Guterres hat eine humanitäre Feuerpause im laufenden Nahostkonflikt gefordert. «Ich rufe zu einer sofortigen Feuerpause auf, um genug Zeit und Platz bereitzustellen, damit meine beiden Aufrufe realisiert und das epische menschliche Leid gelindert werden kann», sagte er in Peking bei einer Rede zum Seidenstrassengipfel. Mit den beiden Aufrufen meinte er seine Forderung an die Hamas, Geiseln freizulassen, und an Israel, humanitäre Hilfe im Gaza-Streifen zuzulassen.

Die im Libanon aktive pro-iranische Miliz Hisbollah hat für heute einen «Tag des beispiellosen Zorns» gegen Israel ausgerufen. Die Hisbollah betonte, Worte der Verurteilung reichten nicht mehr aus. Sie forderte Menschen in der arabischen und islamischen Welt auf, ihrer Empörung bei Protesten Ausdruck zu verleihen.